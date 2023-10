È stata travolta da un’auto davanti al vecchio stadio Sant’Elia, a Cagliari, dopo la fine della partita tra Cagliari e Roma.

Una donna di 61 anni è finita in terra battendo violentemente la testa. I medici del Brotzu hanno confermato la gravità delle lesioni e dei traumi riportati, disponendo il trasferimento in Rianimazione. Per ora viene mantenuta la prognosi riservata.

Il conducente della vettura si è fermato subito ed è stato poi identificato. Sul posto per i rilievi le pattuglie della polizia Locale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it