È giallo sulla morte di Mario Mulas, 75 anni, originario del Nuorese, l’imprenditore volato giù ieri mattina dalla finestra della casa dove viveva, al primo piano di un edificio commerciale di viale Elmas, proprio sopra l’azienda che gestiva con i figli.

Tante le ipotesi al vaglio: non si escludono né la tragedia accidentale, né che l’uomo sia morto per scappare da qualcuno che si era introdotto nella sua abitazione. E, in ultima analisi, non viene escluso nemmeno l’omicidio.

Già nel primo pomeriggio di ieri gli investigatori parevano escludere l’ipotesi del gesto volontario, non quella dell’incidente però, anche se poi nell’abitazione i poliziotti potrebbero aver trovato qualcosa che li avrebbe convinti a chiamare i colleghi della Scientifica.

Il corpo è stato trasferito al Policlinico di Monserrato, nel Dipartimento di Medicina Legale, dove con ogni probabilità questo pomeriggio sarà fatta l’autopsia. La pm vuole sapere se, sul corpo, vi siano segni di violenza o altre lesioni non compatibili con la caduta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it