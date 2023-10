Un camion si trasformerà in un grande ambulatorio itinerante “per far bene al cuore” a Oristano. La campagna di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour. Banca del Cuore”, organizzata dalla società Scientifica “Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri” farà tappa da mercoledì 11 a venerdì 13 ottobre in piazza Mariano.

Esami e screening gratuiti per tutti i cittadini per un importante appuntamento di prevenzione contro il rischio cardiovascolare. “I cittadini possono prenotarsi per i controlli nel sito www.periltuocuore.it o presentarsi anche direttamente presso il grande camion della prevenzione cardiologica” spiega Cristiana Denurra, presidente della sezione sarda dell’Anmco.

Ogni anno il Jumbo Track, il camion della Banca del Cuore, arriva in tutte le piazze d’Italia grazie al progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare. Tutti potranno sottoporsi gratuitamente a un controllo per la valutazione dello stato di salute del proprio cuore e avere informazioni utili per prevenire patologie.

Per ogni cittadino che aderirà al progetto, un esame elettrocardiografico, un controllo aritmico e uno screening metabolico con il rilascio gratuito della “BancomHeart”, per avere sempre a disposizione lo storico sanitario del proprio cuore.

