Ancora violenza nel carcere di Uta, dove la situazione giornaliera degli operatori penitenziari si sta facendo sempre più complessa. Un detenuto sottoposto al regime del 14-bis e proveniente dal carcere di Perugia è stato fermato con difficoltà dopo che questi ha aggredito con violenza gli agenti.

A renderlo noto è Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

Il detenuto in questione era ritenuto molto problematico e a Perugia aveva mandato all’ospedale decine di poliziotti. In questo caso è riuscito ad uscire dalla cella manomettendo la serratura e nel corridoio della sezione, armato di un bastone appuntito, ha colpito violentemente gli agenti in servizio. Causando diverse ferite alla testa e alle mani.

“Il Sappe auspica che l’Amministrazione si faccia carico della criticità in questione il prima possibile. Al fine di ripristinare la serenità di tutti gli operatori penitenziari in servizio in Sardegna” ha spiegato Fais.

