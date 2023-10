Claudio Ranieri è stato insignito stamane del Premio “Manlio Scopigno” come miglior allenatore del campionato di Serie B della passata stagione. Il tecnico del Cagliari ha ricevuto il riconoscimento dal ministro per lo sport, Andrea Abodi.

Ranieri ha avuto la meglio dei colleghi Fabio Grosso e Alberto Gilardino, che hanno portato in Serie A il Frosinone e il Genoa.

La motivazione. “A Claudio Ranieri il premio Manlio Scopigno come miglior allenatore della Serie B, per aver acciuffato la promozione all’ultimo secondo, dopo una rimonta che sembrava impossibile per tutti, ma non per lui. Il premio è anche un riconoscimento per una carriera sensazionale che l’ha visto raccogliere successi in tutte le nazioni in cui ha lavorato. Perché Claudio Ranieri è un simbolo del made in Italy, esempio di classe, stile e competenza“.

“Vi ringrazio per questo premio, ringrazio il presidente Giulini che mi ha portato a Cagliari una seconda volta. Ringrazio i dirigenti e tutti i giocatori perché senza di loro non saremmo riusciti ad acciuffare la Serie A” ha commentato Ranieri. “Adesso sappiamo che dobbiamo sudare, siamo gli ultimi arrivati ma non demordiamo. Crediamo nell’impossibile e cercheremo di farcela, sarà più difficile ma ci proveremo fino in fondo“.

