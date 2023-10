Dmitry Matvienko salirà sul podio del Teatro Lirico di Cagliari per due eventi, il 13 e il 14 ottobre.

Un bel ritorno al Lirico per il bielorusso dopo il concerto del maggio 2021. Quel giorno però dovette dirigere l’orchestra per un evento senza pubblico e trasmesso in diretta televisiva e live streaming per le disposizioni governative anticovid.

Matvienko guiderà coro e orchestra e Giuseppe Albanese, virtuoso del pianoforte. Nel programma sono previsti l’esecuzione del poema sinfonico Tapiola, Credo di Arvo Pärt, e la Quarta Sinfonia in fa minore op. 36 di Čajkovskij.

Originario di Minsk, il giovane direttore d’orchestra si è aggiudicato il premio della critica del prestigioso concorso internazionale di direzione d’orchestra “Guido Cantelli” di Novara.

