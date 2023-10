Come annunciato in più occasioni, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha incontrato i sindaci sardi per ribadire il suo no a quello che definisce un “assalto all’eolico in Sardegna”.

Prima di riceverli nella sede del ministero, ha affermato di aver convocato i primi cittadini sardi “per indurli all’insurrezione”.

All’incontro presenti i sindaci di Isili, Gesturi, Barumini, Genoni, Esterzili, Las Plassas, Samatzai, Decimoputzu, Villamassargia, Villanovafranca, Villanovaforru – rappresentata dal vicesindaco Matteo Mandis -, Orgosolo e Mara.

Tra le proposte spunta anche un ricorso alla Corte Costituzionale.

