Sono state trovate in vendita all’interno di un negozio, a Cagliari, nove statuine giapponesi in avorio senza la necessaria certificazione Cites sull’origine degli oggetti di questo tipo di materiale.

Il commerciante è stato denunciato dai carabinieri per violazione dell’articolo 1 della legge 150 del 1992.

La normativa, infatti, è volta a certificare la tutela degli animali da cui l’avorio proviene, per poter detenere o commerciare oggetti in avorio creati dopo il 1947, data in cui è entrata in vigore la legge.

