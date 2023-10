Sulla tratta ferroviaria Sassari–Olbia arriva il nuovo treno Swing.

La vettura di Trenitalia, già in servizio nelle altre parti dell’isola, collega da oggi le stazioni del Nord Sardegna.

L’entrata in servizio di Swing è stata presentata alla stazione ferroviaria di Sassari dal direttore del trasporto regionale in Sardegna per Trenitalia, Luca Zuccalà, Maria Annunziata Giaconia, direttrice Business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia, e Antonio Moro, assessore ai Trasporti, alla presenza del sindaco di Sassari, Nanni Campus.

Il nuovo mezzo, come hanno precisato Zuccalà e Moro, non accorcerà i tempi di percorrenza della tratta Sassari-Olbia: “Oggi entrano in servizio anche nel nord Sardegna i treni Swing che, con l’arrivo anche dei Blues, renderanno entro il prossimo anno la flotta treni della Sardegna la più giovane d’Italia. Resta il tema dei tempi di percorrenza”, ha detto l’assessore regionale.

Nel 2024 inizieranno i lavori di elettrificazione della rete ferroviaria che si concluderanno in due anni. La prima linea a entrare in funzione sarà la Cagliari-Oristano.

Tre carrozze, due motori diesel e può raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Progettato secondo nuovi standard di comfort, sicurezza e accessibilità, ha 161 posti a sedere, di cui due dedicati a persone con ridotta mobilità e conta anche 4 spazi porta bici.

