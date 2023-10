Alessandra Todde si conferma preferita come candidata alle prossime Regionali. Non c’è soltanto il sondaggio commissionato dagli imprenditori a tastare il polso in vista delle prossime elezioni.

Un’altra indagine, questa volta sarebbe commissionata dal Pd e realizzata da Swg confermerebbe la tendenza.

Alessandra Todde, possibile candidata per il centrosinistra più M5s sarebbe al 30%, a seguire il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, al 24% e quello di Quartu Graziano Milia in una forchetta tra il 10 e il 15%, e infine Renato Soru al 10%.

Tutti gli altri esponenti del centrodestra compreso Christian Solinas si troverebbero sotto il 20%.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it