Sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza della ex Sulcitana. Interessato il tratto di circa 1 km che va da Elmas fino al confine con il Comune di Assemini.

L’intervento è realizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari e finanziato con 700 mila euro. Includerà il rifacimento del fondo stradale, delle cunette e della segnaletica orizzontale e verticale su tutta la carreggiata. I lavori avranno un durata di circa 3 settimane.

“Con questo intervento ripristiniamo finalmente la sicurezza su una strada estremamente trafficata che versava da tempo in condizioni critiche” sottolinea il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris.

