La Sardegna ancora avvolta dalle fiamme. Soltanto nella giornata di ieri sono divampati 25 incendi da nord a sud. Per tre di questi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale.

Nel Comune di Riola Sardo, in località “Sa Roia”, l’incendio ha interessando un’area a canneti e sterpaglie. Le operazioni di spegnimentosono si sono concluse alle orfe 18.30.

A Villanovafranca, in località “Mitza salida”, il rogo ha bruciato diversi ettari di canneti e olivastri, così come nel Comune di Oristano, in località “Solanas”, dove è andato in fumo un canneto.

