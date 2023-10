Le Winx sbarcano in Sardegna tra nuraghi e spiagge mozzafiato.

Le fate più amate dalle giovani generazioni, infatti, sono le protagoniste della mini serie “Winx Club – La Magia dell’Italia”, sponsorizzata dal Ministero degli Affari Esteri e ambientato nell’Isola.

La location scelta per il quarto episodio è nientemeno che Su Nuraxi di Barumini, sito archeologico già patrimonio Unesco, dove le tre fate vanno in esplorazione per poi spostarsi verso La Pelosa, a Stintino, e proseguire le altre tappe in Italia.

Gli otto episodio sono distribuito in tutto il mondo, tramite consolati, ambasciate e istituti italiani di cultura, per promuovere le bellezze del Belpaese.

