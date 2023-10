Era stata accusata di maltrattamenti contro sei alunni della scuola d’infanzia di Bonorva.

Ieri la maestra, 65enne e in pensione da qualche tempo, è stata assolta dal Tribunale di Sassari perché il fatto non sussiste.

I fatti risalgono al 2014, quando la donna era stata accusata di maltrattato i suoi alunni con schiaffi, trascinamenti per le orecchie, lanci di bottigliette di plastica e insulti.

Il pm Cristiano Idini aveva chiesto un anno e otto mesi di reclusione, ma il legale della maestra, Gianmarco Mura, ha sottolineato come i ricordi dei bambini fossero memorie condivise, non dirette, e che quindi non erano attendibili.

La giudice Silvia Masala ha così deciso per l’innocenza della donna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it