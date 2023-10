Si è tenuto ieri un incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy per discutere dello stato di attuazione della vertenza Sider Alloys per fare il punto riguardo la ripartenza degli impianti e sul rispetto di quanto previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto nel 2017 con cui sono state stanziate le risorse e su una eventuale proroga dello stesso.

Oltre gli esponenti del Ministero, hanno partecipato in videoconferenza l’assessora del Lavoro Ada Lai, il direttore generale dell’assessorato dell’Industria Alessandro Naitana, i rappresentanti dell’azienda e i sindacati.

“Nella proposta di assestamento – ha ricordato l’assessora del Lavoro Lai – è previsto un apposito stanziamento per l’integrazione della mobilità in deroga al fine di consentire un maggiore adeguamento del reddito, per accompagnare quanti sono prossimi alla quiescenza e per eventuali ulteriori interventi formativi con la previsione di adeguate indennità di frequenza”.

“Abbiamo già espresso parere favorevole fin dal 7 dicembre dello scorso anno – ha aggiunto l’assessora Pili – alla proroga dell’accordo di programma, previa assicurazione da parte della continuità produttiva da parte dell’azienda, e sottoscriveremo l’accordo in tempi brevissimi”.

Dal canto suo l’assessore dell’Ambiente Marco Porcu ha rassicurato: “Daremo seguito a quanto deliberato con l’approvazione del Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR)”.

