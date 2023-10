A causa di un pignoramento operato da terzi nei confronti del ministero della Difesa, la liquidazione per i pescatori risulta bloccata. Lo annuncia il consigliere regionale Emanuele Cera.

L’esponente di Forza Italia si espone in merito alle proteste dei pescatori sardi che vedono bloccati i pagamenti per i ristori del fermo pesca a causa delle esercitazioni militari nei poligoni dell’Isola.

Gli operatori della pesca, nei prossimi giorni, sono pronti ad attivare forme di protesta a terra e in mare. “I pescatori sono in subbuglio, annunciano azioni clamorose e non posso biasimarli” dice Cera.

Un problema, che riguarda centinaia di pescatori, dall’Oristanese, al sud Sardegna all’Ogliastra: “È assurdo che una battaglia durata decenni venga vanificata è messa in discussione per un cavillo burocratico”.

