Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è in Sardegna. Arrivato stamane a Cagliari, è impegnato nella sede della Prefettura a presiedere la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In mattinata, Piantedosi ha assistito in una scuola di Sinnai alla presentazione dei progetti “Legalità e cittadinanza attiva“. Con gli studenti ha deposto nel Parco della Memoria una corona di fiori in ricordo delle vittime di stragi mafiose.

A seguire ha visitato il centro sportivo del Cagliari Calcio, confermando il suo tifo per i colori rossoblù.

