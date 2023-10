Il comune di Cagliari ha dato l’autorizzazione alla raccolta delle olive in città: nei parchi, giardini e persino nelle rotonde.

I volontari stanno provvedendo alla raccolta.

Le squadre sono composte da due o tre volontari che, con le attrezzature raccomandate anche a tutela dalla chioma degli alberi, raccolgono innumerevoli casse e ceste di olive.

La raccolta è a titolo gratuito, dunque senza nessun onere in capo all’amministrazione comunale. E questo vale per le pigne e per le olive.

Caso per caso, occorre un’istanza per poter essere autorizzati, da presentare al servizio comunale competente tramite Urp o direttamente all’ufficio verde pubblico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it