Un 66enne è stato denunciato per riciclaggio dai carabinieri a Selargius per esser stato trovato in possesso di un’auto rubata e con una targa ucraina.

I carabinieri sono ora al lavoro per capire come il legittimo proprietario avesse un’auto con una targa straniera, che sostituiva la targa originale.

Il mezzo è stato subito sequestrato e affidato in custodia ad una ditta specializzata.

