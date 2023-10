Da mesi i dipendenti della Rsa Monsignor Angioni di Quartu non ricevono per intero il proprio stipendio. È quanto denuncia la Fials con una nota.

“Come segnalato a cadenza mensile dal personale della Rsa Monsignor Angioni, la Congregazione religiosa del Buon Pastore ‘dimentica’ come al solito di pagare interamente le spettanze ai propri dipendenti”.

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese. Invece i dipendenti ricevono solo una parte dello stipendio e persino in ritardo.

“Giova ricordare alla parte datoriale che il lavoro va sempre retribuito poiché i dipendenti ed i loro familiari (in grande difficoltà ad arrivare economicamente a fine mese) devono mangiare quotidianamente e pagarsi sempre le bollette” spiega la Fials.

Aggiungendo di ritenere “inaccettabile che questo accada per ‘grazia ricevuta’ mentre prestano la loro attività lavorativa puntualmente tutti i giorni e con grande dedizione”.

Pertanto il sindacati si dice pronta a passare ad azioni opportune se non avverrà l’immediata regolarizzazione delle spettanze ai dipendenti.

