Il tumore ai testicoli è la nuova paura che si sta agitando tra gli sportivi (e non solo). Nel corso degli ultimi anni ha colpito diversi atleti, tra i quali Achille Polonara, ex cestista della Dinamo Sassari.

Si tratta di una neoplasia che colpisce soprattutto uomini con meno di 40 anni. Ma è anche uno dei tipi di cancro più curabili. Se scoperto nelle prime fasi, la percentuale di sopravvivenza è del 100%.

Lo ha spiegato Sergio Bracarda, presidente nazionale della Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO), al Corriere della Sera.

Pur essendo un tipo di cancro raro, in Italia si contano circa 2mila nuovi casi ogni anno.

Le cure

Secondo riportato da Bracarda, le cure tradizionali (come la chirurgia, la chemio e la radioterapia), sono efficaci e garantiscono ottimi risultati anche nelle forme di malattia avanzata.

I sintomi

Ci sono diversi tipi di sintomi. Come il rigonfiamento del testicolo, la pesantezza, dolore all’inguine, dolore o senso di disagio al testicolo.

L’autopalpazione è consigliata. Così come avviene per il tumore al seno nelle donne, è fondamentale per arrivare ad una diagnosi precoce. In questo modo consente di avviare il trattamento in maniera meno invasiva e raggiungere la piena guarigione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it