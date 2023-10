L’Ente nazionale protezione animali ha presentato denuncia nei confronti dei due uomini che in un video pubblicato sui social “sono protagonisti di un crudele maltrattamento di un asina” avvenuto a Villaputzu.

L’hanno legata e trascinata, dopo avere partorito, per 30 metri con un fuoristrada: “Servono condanne severe, esemplari – spiega Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – perché maltratta o uccide un animale non deve potersela cavare con poco. Serve il riconoscimento della pericolosità sociale per chi compie atti crudeli e efferati nei confronti degli animali”.

“È necessario non solo per dare giustizia a questi esseri innocenti ma anche per evitare che persone così violente possano tornare a fare del male, e chissà la prossima volta potrebbe toccare anche ad un essere umano”.

