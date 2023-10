Anche la Sardegna è coinvolta nella maxi operazione della polizia postale sulla pedopornografia online: questa mattina sono scattate le perquisizioni in undici regioni.

Oltre cento investigatori cibernetici della Polizia sono impegnati su delega della Procura di Torino: sono tre le persone finora arrestate e 24 gli indagati.

Riuscendo a mantenere online l’anonimato, i criminali scambiavano in rete materiale che riproduceva violenze sessuali, utilizzando un linguaggio in codice per non attirare troppo l’attenzione.

