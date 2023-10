“Il risultato raggiunto è frutto di un intenso lavoro che ha visto tutta l’amministrazione comunale impegnata a creare le condizioni per una maggiore vivibilità della città e una più facile impresa da parte degli imprenditori fermo restando l’obiettivo di favorire, semplificare e rendere più agevole la vita anche alle persone più bisognose e più fragili”.

Così Alessandro Guarracino, assessore all’Innovazione del Comune di Cagliari, alla cerimonia di premiazione del City Vision Score di ieri, mercoledì 11 ottobre, ospitata al Centro Congressi di Padova.

Il Comune di Cagliari si è infatti classificato al primo posto nella categoria Grandi Comuni/Sud e Isole di quello che è il ranking che valuta il livello di “intelligenza” dei Comuni italiani secondo le sei direttrici smart city: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility, smart people.

Nel corso dei molti appuntamenti che City Vision promuove durante l’anno su tutto il territorio italiano, i Comuni hanno l’occasione di incontrarsi e di raccontare le proprie “buone pratiche”, i percorsi di trasformazione intelligente e di miglioramento sui fronti più diversi – mobilità, servizi, energia, pianificazione urbana etc – tutti orientati a semplificare e migliorare la vita di cittadini e imprese.

Gli Stati generali delle città intelligenti sono il momento in cui quei percorsi, quei progetti vengono condivisi per ispirare altri amministratori e altri territori, in un circolo virtuoso che coinvolge da Nord a Sud l’intero Paese.

“Il City Vision Score è la prima classifica che misura, grazie a 30 indicatori, il grado di “smartness” di tutti i 7.901 comuni italiani”, ha spiegato Domenico Lanzilotta. “Per rendere il City Vision Score più inclusivo abbiamo scelto di suddividere la classifica per macroaree geografiche, distinguendo tra Nord, Centro e Sud, e per dimensione, confrontando tra loro i Comuni comparabili per numero di abitanti e per contesto socioeconomico. Tra le città medio grandi, tra 100mila e 500mila abitanti – ha puntualizzato il direttore di City Vision – Cagliari si è classificata prima per il Sud e Isole: ci congratuliamo con l’amministrazione per questo riconoscimento e speriamo che sia da sprone per un protagonismo sempre maggiore del Mezzogiorno e delle aree insulari”.

