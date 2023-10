I Vigili del fuoco di La Maddalena sono intervenuti, in via Cala Chiesa, intorno alle 14, per un incidente stradale fra un’auto e uno scooter.

Una ragazza è stata trasportata all’ospedale.

Presente sul posto anche la Polizia municipale per i rilievi del caso.

