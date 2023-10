Si intitola “Un camper per la prevenzione” la nuova importante iniziativa solidale a sostegno del benessere e salvaguardia della salute delle donne in Sardegna.

Si è svolto oggi, giovedì 12 Ottobre 2023, a Palazzo Doglio, il lancio del progetto solidale “Un Camper per la Prevenzione”. Una nuova raccolta fondi a supporto dell’Associazione “Abbracciamo un Sogno”, promossa dal Comitato Sardegna in Rosa, con il supporto di Forte Village, Palazzo Doglio, Summer Mode e tanti altri preziosi partner.

Hanno partecipato Domenico Bagalà, Director of Special Projects del gruppo Forte Village, Maria Dolores Palmas, fondatrice e presidente del “Gruppo Abbracciamo un Sogno”, Eliana Costante, co-fondatrice di Summer Mode, e Rita Loffredo, founder del “Comitato Solidale Sardegna in Rosa” e numerosi partner e sponsor.

Dopo aver raccolto in soli 18 mesi i fondi necessari per acquistare il nuovo mammografo operativo presso il reparto di Radiologia dell’Ospedale Businco dallo scorso Ottobre, la nuova raccolta fondi è destinata all’acquisto di un “Camper per la Prevenzione”. Un vero e proprio ambulatorio mobile, equipaggiato con apparecchiature di ultimissima generazione per l’effettuazione di mammografia ed ecografia.

Il camper, spostandosi in diverse località dell’Isola a seconda della necessità, renderà più accessibili i test di screening a tutte le donne, anche quelle che risiedono in zone distanti dai presidi ospedalieri.

Nello specifico il Camper sarà dotato di un Sistema Mammografico Digitale 3D Con Tomosintesi Planmed ClarityTM. Innovativa tecnologia che, grazie all’ausilio dei medici e degli operatori sanitari, permetterà l’acquisizione di immagini nitide capaci di evidenziare anche le strutture e microcalcificazioni più delicate.

Tra le altre dotazioni, il Camper sarà inoltre equipaggiato con una sala di refertazione, una rampa d’accesso per le persone diversamente abili, connessione internet, sistema di sanificazione e defibrillatore.

Oltre alle donazioni volontarie, che possono essere effettuate attraverso il conto IT57G0306909606100000187345 (intestato a Costruiamo Sogni Coop Sociale), numerose sono le Iniziative che verranno portate avanti nei prossimi mesi per raggiungere i fondi necessari per l’acquisto del Camper, la cui stima si aggira intorno ai 350.000 euro.

Il primo appuntamento sarà “La Camminata in Rosa”, passeggiata di 5 km aperta a tutti, che avrà luogo Domenica 22 Ottobre alle ore 10 presso il Forte Village.

La partecipazione prevede un contributo di 25 Euro per persona che sarà interamente devoluto alla raccolta fondi e include il bracciale “Legami” di Summer Mode. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo comitatosolidalesardegnainrosa@gmail.com o chiamare il numero 070 9218384.

Il 25 Ottobre sarà la volta de “La Giornata in Rosa” con due importanti appuntamenti a Palazzo Doglio. Dalle 17.30 alle 19, infatti, il Teatro Doglio ospiterà il talk ad accesso libero “La prevenzione non ha età” a cura della Dottoressa Elisabetta Orani – Dirigente Medico Radiologo presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu- e del Dottor Gabriele Andria – Ginecologo Dirigente Medico ASL Cagliari Ospedale SS. Trinità. Seguirà dalle 19 alle 22 un aperitivo solidale presso la Corte Doglio con un contributo per persona di 25 Euro che include l’aperitivo e l’esclusivo Bracciale “Legami”, creato da Summer Mode.

In questa occasione, verrà inoltre lanciata la “Lotteria Solidale”, in programma fino al 30 Aprile 2024. La lotteria metterà in palio 125 premi, tra cui un soggiorno di due notti al Forte Village e numerosi gift voucher per trattamenti benessere, cene, abbigliamento e accessori. La vendita di circa 20.000 biglietti, al costo di 2,50 Euro ciascuno, contribuirà alla raccolta di oltre 50.000 Euro. L’ estrazione si terrà Mercoledì 15 Maggio alle ore 16:00 a Palazzo Doglio.

Domenica 5 Novembre, prenderà il via il torneo di padel, maschile e femminile presso lo SportLife Padel Club in zona Su Planu a Cagliari. Il costo di 30 Euro per persona prevede oltre all’iscrizione, focaccia e bibita per ciascun partecipante.

Si proseguirà con una giornata interamente dedicata alla prevenzione a Palazzo Doglio, in data che verrà presto annunciata, dove sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite.

