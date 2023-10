Undici milioni e mezzo di euro per la riqualificazione del quartiere Sant’Elia di Cagliari (7,5 mln) e per gli interventi sull’edilizia residenziale pubblica della città (4 mln) prima destinati e poi spazzati via con una delibera dalla giunta regionale.

Lo denuncia il consigliere regionale e segretario del Pd, Piero Comandini in un’interrogazione, a firma di tutto il gruppo, rivolta al presidente Christian Solinas e all’assessore dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu.

Comandini riporta il testo della delibera: “La rimodulazione è necessaria perché nel corso del 2022 e 2023 si sono presentate diverse criticità operative da parte dei soggetti attuatori, tali da rendere necessaria un’attenta istruttoria, dalle cui risultanze è emersa l’esigenza di predisporre una rivisitazione di alcuni interventi del Programma per consentire l’impiego più celere dei finanziamenti”.

Ma le somme, ricorda il segretario Dem, devono essere spese entro il 15 novembre 2023, ai fini della rendicontazione a Cassa depositi e prestiti (l’Istituto mutuante) e per l’ottenimento dei relativi fondi.

“In poche parole – conclude Comandini – siamo in forte ritardo e quindi per non perdere il finanziamento dirottiamo i fondi ad altri interventi a discapito di quelli già programmati per i quali rimangono solo poche briciole”.

