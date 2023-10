Perde il controllo dell’auto e precipita per 30 metri in una scarpata. È accaduto lungo la strada provinciale dell’Anglona, in località Bides, nei pressi di Osilo.

Il conducente è riuscito a uscire dall’auto con le sue forze ed è stato soccorso da un’équipe del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Sassari, in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

