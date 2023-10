Il noto chef Alessandro Borghese è in Sardegna. Lo fa sapere lo stesso sui suoi social con un post celebrativo delle bellezze dell’isola.

Precisamente, Borghese si trova in Ogliastra, dove il conduttore del talent “Quattro Ristoranti” ha registrato una nuova puntata.

“Ma siamo in Arizona? È il cielo della Baja California?? Nooooooo… Siamo in Italia! Sulla Costa Orientale della Sardegna!” dice lo chef. “I Nuraghi, le tombe dei giganti; i paesini dai nomi incantati come Tortolì, Urzulei, Lotzorai e Arbatax. I centenari! In Ogliastra si vive molto a lungo! Il segreto della longevità è in quello che si mangia? Le sue bellezze, la sua Storia!” , conclude Borghese in una carrellata di foto che lo immortalano immerso tra luoghi di alto valore storico culturale e paesaggi da togliere il fiato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it