Rinviato a giudizio per presunta violenza sessuale su una minore.

Lo ha deciso ieri il Gup del tribunale a Sassari Gian Paolo Piana che ha disposto il processo per un 55enne del Nord Italia che avrebbe approfittato di una minorenne algherese fin dall’età di 9 anni, dal 2016 fino al 2021.

Secondo l’accusa l’uomo, amico di famiglia dei genitori della bambina, avrebbe abusato sessualmente della piccola sia in una casa della città catalana sia in quella di lui al nord.

Il tutto viene scoperto dai genitori della minorenne che hanno subito sporto querela.

Il Gup, dopo un primo procedimento in cui l’avvocato difensore dell’uomo chiede il rito abbreviato, rimanda alla Procura il caso perché venga riformulato il capo d’imputazione, in quanto non coincidente con le risultanze probatorie.

Nella nuova procedura il 55enne ha rifiutato il rito abbreviato e il prossimo anno andrà a processo.

La minore si è costituita parte civile ed è difesa dall’avvocata Elisabetta Sotgia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it