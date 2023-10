Nella serata di ieri giovedì 12 ottobre, a Posada, è stato arrestato un 74enne tedesco per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizioni.

La perquisizione domiciliare dei carabinieri di Torpè è nata dalle segnalazioni di alcuni suoi familiari, recentemente intimoriti dagli atteggiamenti aggressivi dell’uomo.

Nel corso dei controlli, i militari hanno rinvenuto nella tasca di una sua giacca una pistola semiautomatica Astra calibro 6,35, munita di due caricatori di cui uno già armato e pronto all’uso, con 30 proiettili pari calibro e, nascosta sotto il materasso della sua camera da letto, un’altra pistola revolver calibro 38 special con 45 proiettili di pari calibro, oltre a varie armi ad aria compressa di libera vendita-detenzione e ad un pugnale.

L’uomo, non titolare di idoneo titolo, non ha saputo giustificare il possesso delle armi e dell’ingente munizionamento rinvenuto, mai denunciati e verosimilmente importati nel territorio nazionale dalla Germania, dove risiede, essendo in Italia solo temporaneamente per motivi turistici.

Arrestato in flagranza, è stato associato alla casa circondariale di Nuoro in attesa di convalida.

