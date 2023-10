Se il Pd ha deciso di rinunciare alle primarie in vista delle Regionali 2024, non è dello stesso avviso Renato Soru. L’ex presidente non ha abbandonato l’idea di candidarsi a governatore.

L’ufficialità alla rinuncia alle primarie arriverà nella mattina di sabato 14 ottobre, salvo sorprese. Dopo i primi incontri delle scorse settimane, i delegati delle 18 forze del centrosinistra si vedranno di nuovo per riprendere le discussioni sul metodo.

L’ex presidente non vuole mollare nemmeno dopo il perentorio invito di sua figlia Camilla, che ha detto di non condividere i suoi “tentativi personalistici di affermare la sua candidatura”.

Ecco perché domani sera a Nuoro potrebbe decidere di annunciare comunque la sua discesa in campo, col sostegno di alcune forze indipendentiste presenti nella coalizione di centrosinistra.

