Christian Solinas riunisce la base del Psd’Az al Palacongressi della Fiera di Cagliari. Sarà una convention che il partito sardo utilizzerà per capire quanto è forte sui tavoli romani il peso dell’alleanza con la Lega nella scelta del candidato alla presidenza della Regione.

Solinas gradirebbe il bis, ma ci sono segnali di insofferenza di alcuni alleati e la volontà di Giorgia Meloni di imporre un candidato di Fratelli d’Italia.

Nella presentazione, Solinas aveva chiarito che “il partito è all’interno di una coalizione, di un’alleanza culturale e politica con la Lega, socio fondatore del centrodestra civico e sardista che governa attualmente la Regione. Dentro questa coalizione esiste anche un partito, il più antico partito d’Italia, che ha sempre fatto valere le sue posizioni e stretto accordi programmatici. Anche in questa occasione, tutte le condizioni per costruire un percorso che ci porti a rivincere le elezioni regionali”.

Secondo i ben informati, qualora non dovesse ottenere una nuova candidatura, Solinas punterebbe alla presidenza dell’Autorità portuale del mare di Sardegna. Nei prossimi giorni ci sarà una nuova riunione con tutti i membri della coalizione per definire le diverse posizioni.

Hanno annunciato la loro presenza anche gli esponenti di 4Moros, l’associazione nata dopo l’alleanza tra Psd’Az e Lega dai fuoriusciti dal partito in disaccordo con il patto con Salvini. “Ci saremo per testimoniare pacificamente il dissenso sulla posizione politica attuale del partito” ha spiegato in una nota la presidente Maria Teresa Vacca.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it