Il caso scommesse in mano a Fabrizio Corona sta facendo tremare il calcio italiano. L’ex paparazzo ha rivelato d’avere almeno 50 nomi di calciatori scommettitori che giocano in Serie A, Serie B e Serie C.

I primi nomi sono stati quelli di Fagioli, Tonali e Zaniolo. È stato citato da Corona anche Zalewski, ma il centrocampista della Roma non risulta esser stato raggiunto da alcun procedimento.

Intanto una lista di nomi ha iniziato a girare incessantemente. Secondo la lista, sarebbero circa una trentina i giocatori di Serie A coinvolti. Tra questi anche il sardo Nicolò Barella.

In realtà, nonostante il tam tam social, il centrocampista ex Cagliari non c’entra nulla. E la lista non è validata da indagini. Anzi, i nomi presenti vengono citati in base ad una associazione d’età, squadra e amicizia. Quindi è del tutto inaffidabile.

Pertanto, Barella si sta allenando con molta tranquillità per preparare le prossime gare della nazionale italiana.

