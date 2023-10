È finita tragicamente la vita di Silvana Aru, donna di 72 anni, originaria di Fluminimaggiore, uccisa brutalmente a Roma.

Il delitto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in zona Prato Fiorito. La donna, avrebbe aperto la porta di casa per far entrare un amico dei figli, un 38enne del posto.

L’uomo era sotto effetto di cocaina quando ha iniziato a colpire la donna con un martello nel tentativo di rapinarla. Un’aggressione violenta che avrebbe portato Aru alla morte.

L’assassino, Spartaco Salvatori, è stato fermato prima dal figlio della vittima che ha tentato di colpirlo violentemente e poi dai carabinieri.

Nello zaino del killer sono stati trovati il martello e alcuni oggetti in oro appartenenti dalla donna.

