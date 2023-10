Il popolo del Partito sardo d’Azione ha accolto l’invito: circa duemila persone, arrivate da tutta la Sardegna con una decina di autobus, hanno affollato il palazzo dei congressi della Fiera di Cagliari.

Il governatore uscente e segretario nazionale Psd’Az, Christian Solinas, ha riproposto la sua candidatura a presidente della Regione Sardegna.

Una prova di forza dei sardisti che in una convention alla Fiera di Cagliari – che anticipa il consiglio nazionale del 28 ottobre – mostra agli alleati unità e compattezza del partito attorno alla figura di Solinas che punta al bis e boccia le ipotesi alternative in vista delle regionali di febbraio-marzo 2024.

“Una grande festa e una risposta a tutti quelli che in questi mesi, strumentalmente, hanno voluto parlare di una partito in disarmo o di un allontanamento della gente dall’idea di sardismo: questo è l’unico sondaggio a cui credo – ha detto Solinas, acclamato dai presenti appena salito sul palco – Ho molto rispetto di chi propone candidature alternative ma al pari delle candidature alternative rivendichiamo il diritto a riproporre la continuità alla presidenza della Regione per portare a compimento tutte le riforma avviate in una legislatura che durerà la metà di quelle che sono quelle normali perché 2 anni e mezzo se li è portati via il Covid”.

