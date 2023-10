Niente primarie, ma via libera a una lista di criteri per la scelta di candidato presidente in vista delle regionali del 2024.

È quanto emerso dal tavolo della coalizione che si oppone al centrodestra, una discussione propedeutica anche alla direzione regionale del Pd che si dovrà esprimere questa sera a Tramatza, anche dopo le fughe in avanti di Renato Soru, che si vuole ricandidare a governatore, e Massimo Zedda, che si dice pronto a correre per riconquistare Cagliari.

Tra i criteri fissati, oltre alla “capacità di tenere unite le forze politiche e i movimenti che costituiscono la coalizione” e alla valutazione “dell’esperienza politica e di governo maturata”, al candidato viene chiesta la “condivisione sulle scelte per la composizione del futuro governo della Regione”, tendendo conto anche del peso elettorale rappresentato dai componenti al tavolo che lo sostengono”.

Stop a eventuali liste “del presidente, liste civetta o simili” perché deve essere “il presidente della coalizione”. Inoltre i partiti e i movimenti valuteranno “l’assenza di conflitti di interesse e di coinvolgimento in episodi di natura giudiziaria che ne indeboliscano il profilo dal punto di vista etico”.

Stasera i dem si riuniscono a Tramatza e dovrebbero ratificare i criteri dicendo definitivamente addio alle primarie ma non si escludono colpi di scena.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it