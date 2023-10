Andrea Mura saluta Cagliari con la sua barca “Vento di Sardegna”: ha lasciato questa mattina il porto per fare rotta in Galizia.

Da lì il 18 novembre inizierà la Global Solo Challenge, il giro del mondo in solitaria, senza scali e senza assistenza. Una festa, quella della partenza, con una colonna sonora di eccezione: i brani della Brigata Sassari.

“Sarà un’avventura straordinaria – ha detto Mura alla partenza – pur tra mille difficoltà siamo qui. Anche per portare con orgoglio il vessillo della Sardegna in questi 120 giorni da solo per tutti i mari del mondo, da solo e senza assistenza”.

A salutarlo anche il presidente della Regione Christian Solinas. Per arrivare da Cagliari a La Coruña Andrea percorrerà 1.500 miglia di navigazione lambendo le coste di Algeria, Spagna e Marocco fino allo stretto di Gibilterra.

Poi rotta a nord costeggiando il Portogallo fino a raggiungere la Galizia, nel nord della Spagna. La regata in solitario vera e propria comincerà il 18 novembre, data in cui salperà dal porto di La Coruña.

Il percorso è una circumnavigazione di 26.000 miglia nautiche intorno al mondo con rotta verso est che passa per i tre grandi capi: Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn.

