Non vede il guardrail e si schianta in moto: Alghero piange Christian...

Non vede il guardrail e si schianta in moto: Alghero piange Christian Chessa

Il giovane viveva in Lombardia con la madre, mentre il padre era tornato in Sardegna da poco. A Treviglio intanto è polemica: il guardrail non era segnalato