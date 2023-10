Circa cinquecento persone hanno sfilato in corteo per le strade di Cagliari per dire no al conflitto che si sta consumando sulla striscia di Gaza tra Israele e il gruppo terroristico di Hamas. Due maxi striscioni hanno accompagnato la protesta: “Fermiamo il massacro” e “Dalla parte di chi lotta“.

All’evento, organizzato dal Comitato di solidarietà per la Palestina, hanno aderito tra gli altri la comunità palestinese in Sardegna, Potere al popolo, Usb, gli indipendentisti di Liberu, gli antimilitaristi di A Foras e Cobas scuola. La manifestazione, scortata dalle forze dell’ordine, si è svolta in maniera pacifica.

Partito da piazza Garibaldi, durante il corteo sono state chieste la “fine immediata dell’aggressione a Gaza“, stop all’embargo e protezione degli sfollati.

