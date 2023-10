L’assemblea dei 160 delegati del Pd mette da parte del primarie per tenere unita la coalizione. Via libera all’unanimità, con un voto in presenza a Tramatza e a distanza sul web, al documento che fissa i criteri per la scelta del candidato governatore alle regionali del 2024.

Passa dunque la linea del segretario regionale Piero Comandini che punta a compattare le 18 forze che compongono il tavolo del centrosinistra.

Secondo alcune fonti interne al partito, nella prossima riunione regionale, il partito annuncerà la sua intenzione di convergere verso Alessandra Todde come candidata. Paiono infatti messe da parte le remore di alcune correnti interne, che inizialmente prevedevano altre figure.

Prima di annunciare il nome, però, il Pd aspetterà di capire le intenzioni di voto che arriveranno dal sondaggio commissionato al team dell’analista Alessandra Ghisleri.

