55 giorni di attesa e 100 pazienti oncologiche in fila all’ospedale Businco di Cagliari per un intervento chirurgico al seno. È quanto denuncia il sindacato Usb Sanità a fronte di “una situazione drammatica ed estenuante”.

È il responsabile regionale Gianfranco Angioni a rivolgersi con una lettera al direttore generale Arnas Brotzu, la dottoressa Agnese Foddis. “Si sollecita con urgenza il progetto operativo per l’abbattimento della lista d’attesa della Chirurgia Senologica Oncologica”.

Si chiede l’attivazione di almeno 40 ore di prestazioni aggiuntive alla settimana. “Questo permetterebbe di eseguire interventi chirurgici quantificabili in un mese per circa 12/ 13 persone. Che sarebbero in aggiunta alle 18 pazienti che vengono operate alla settimana”.

Indispensabile, per poter portare a regime ordinario gli interventi chirurgici, anche il potenziamento delle dotazioni organiche delle sale operatorie, in particolare di infermieri strumentisti e anestesisti.

