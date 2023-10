Ancora una volta Cagliari deve fare i conti con l’inciviltà di alcuni automobilisti, in special modo in viale Merello. Il fatto è stato raccontato sui social da Ctm.

La linea 5 direzione Cinquini dalle 22:00 non è riuscita a passare per viale Merello a causa di alcune macchine parcheggiate male. Pertanto il mezzo ha proseguito da viale Trieste per Sant’Avendrace – Is Mirrionis e via Cadello.

Si è così scatenata la rabbia di alcuni residenti cagliaritani per la situazione, che pare non sia nuova nella zona.

In serata sono intervenuti i vigili per sanzionare le auto. A chi chiedeva la rimozione, è stato segnalato come dalle 22:00 non si può effettuare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it