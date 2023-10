Strappa un prezioso punto in trasferta la Torres e allunga la striscia positiva a otto gare nel girone B di Serie C. I rossoblù mettono paura al Perugia e chiudono per 1-1 una gara animata soprattutto nella ripresa.

Il primo tempo è stato avaro di emozioni. Si segnala al 35’ la staffilata di Kujabi che il portiere del Perugia ha respinto in angolo.

Più ritmato il secondo tempo. Dopo una prima fase di studio, al 60’ Fischnaller insacca il vantaggio sassarese con un tiro a giro di sinistro. Il Perugia si è svegliato e dieci minuti più tardi ha pareggiato con Seghetti.

Nel finale il forcing dei padroni di casa ha messo a dura prova la difesa rossoblù, brava però a reggere e a bloccare gli avversari sul pari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it