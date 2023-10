Grande folla sabato pomeriggio (14 ottobre) negli spazi della Fiera di Sassari per l’arrivo di Anna Falchi, madrina della V edizione di Promo Autunno.

“Sono felice di essere in questa meravigliosa fiera regionale per promuovere il made in Italy di una terra da riscoprire tutto l’anno, non solo d’estate”.

L’avvenente attrice si è intrattenuta a lungo con standisti e visitatori, fermandosi davanti a ogni esposizione e concedendosi allo scatto dei rituali selfie.

Lungo il percorso, l’attrice e conduttrice è stata omaggiata con una maglia della Torres personalizzata.

