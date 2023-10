L’episodio è accaduto alle cinque e mezzo di domenica a Porto Torres.

Da quanto si è appreso, il giovane 22enne si trovava a bordo do una BMW vicino al supermercato Granai, in via Sassari, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada sbattendo su un palo della luce, abbattendolo.

Il giovane è stato trasferito dal 118 al Santissima Annunziata di Sassari: ha riportato un trauma alla mano e qualche contusione. Le sue condizioni non sono gravi.

In corso le verifiche per capire le cause e la dinamica dell’incidente: si pensa alla forte velocità e l’asfalto bagnato.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e la dinamica.

