La prima bomba d’acqua questa mattina attorno alle sei. La cittadina di Carbonia si è risvegliata completamente allagata sia in centro che in periferia.

Così le prime piogge autunnali dimostrano come alcune aree della Sardegna non siano ancora pronte ad accogliere la nuova stagione.

In particolare in via Lubiana si sono registrati numerosi disagi e anche nella zona del campo Santa Barbara, in via Giovanni Maria Angioy l’acqua ha invaso la carreggiata.

Non solo. Anche la zona commerciale di via Roma e piazza Matteotti sono state colpite dalle forti piogge mattutine.

