Con Ristoranti d’Italia 2024, Gambero Rosso ha presentato la nuova guida italiana. La Sardegna si distingue con ben 66 insegne di cui 15 sono i ristoranti, soprattutto in provincia di Cagliari e di Sassari.

In 15 si sono distinti per aver raggiunto il punteggio più alto. Sono Somu al Club Hotel Baja Sardinia di Arzachena (SS); Dal Corsaro, Luigi Pomata, Josto, I Sarti del Gusto, ChiaroScuro e Is Femminas di Cagliari. Poi Musciora e La Saletta di Alghero, Sa Cardiga e Su Schironi di Capoterra, Da Nicolo di Carloforte, Il Fuoco Sacro e Il Mattacchione di Olbia (SS). Infine Fradis Minoris e Mema di Pula (CA).

10 sono le novità tra ristoranti e trattorie tra cui La Stella Marina di Montecristo, Amano e Mgallery a Cagliari. Armidda di Abbasanta conferma i suoi Tre Gamberi, diventata una delle insegne imperdibili se si vuole assaggiare una cucina autentica dai richiami tradizionali.

Cucina.eat di Cagliari primeggia con le sue Tre Cocotte, con il partner Cantele. Ed infine, il premio speciale Ferzo Wines “Qualità/Prezzo” assegnato a Josto di Cagliari.

