Sardegna al Centro 20 Venti, il movimento fondato da Stefano Tunis e Antonello Peru, continua la sua campagna di adesioni e incontri politici sul territorio.

Così è nato a Nuoro il coordinamento provinciale e sono stati eletti i suoi referenti: Giuseppina Floris e Domenico Salis.

“Il riscatto del territorio del nuorese passa per un progetto politico che nasce dal basso, dall’ascolto e dal confronto con la gente, con il mondo del lavoro, con le categorie produttive con tutto il sistema economico e sociale”, è il punto fondamentale intorno a cui ruota la nascita del movimento a Nuoro e in tutti i comuni del territorio.

Sardegna al Centro 20 Venti è stata promotrice anche del neonato Grande centro che mettendo insieme Azione, Alleanza Sardegna con all’interno l’Uds e Nuova democrazia Cristiana, punta a pesare nelle prossime consultazioni regionali. E mentre i due schieramenti sono alle prese con la scelta del candidato, Tunis e Peru sollecitano un tavolo regionale del centrodestra “che sinora non è stato mai convocato e non si è mai riunito”, perché la scelta del nome “non deve essere un’imposizione nazionale ma deve essere condiviso in Sardegna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it