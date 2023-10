Un 23enne del quartiere Sant’Elia a Cagliari è stato arrestato dai carabinieri in seguito ad una aggressione ai danni del padre.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane ha colpito con un pugno il padre al termine di una lite. Il genitore è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo per le cure.

Il 23enne è stato anche trovato in possesso di una bustina contenente circa 10 gr. di marijuana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it